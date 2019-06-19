شكرا لقرائتكم إقبال كثيف على تذكرتي بمركز شباب الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد مركز شباب الجزيرة إقبالاً جماهيرياً كثيفاً على منافذ تذكرتي للحصول على الـ FAN ID وشراء تذاكر مباراة مصر والكونغو فى ثانى جولات الفراعنة بدور المجموعات ، كما يواصل منفذ تذكرتى فتح أبوابه أمام الجماهير قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو.

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