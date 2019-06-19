شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي يثنى على اختيارات أجيري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى محمد يوسف المدرب العام للنادى الأهلى، على اختيارات المكسيكى أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر لقائمة الفريق قائلا : هو الادرى بجاهزية لاعبيه وأياً منهما الاحق بالظهور فى التشكيل الاساسى للفراعنة فى مواجهة زيمبابوى

وأضاف محمد يوسف فى تصريحات تليفزيونية لـ "تايم سبورت" : " أجيرى أقام مباريات ودية تناسب المواجهات التى تنتظر الفراعنة فى كأس الامم الافريقية ، ولكن لابد من التحضير النفسى للاعبيه قبل ضربة البداية"

وتابع مدرب الأهلى : "الجيل الحالى للفراعنة تنقصه ميزة هامة وهى اللعب أمام الجماهير بثبات فأغلب اللاعبين لم يلعبوا أمام جماهير بكثافة كبيرة منذ 6 سنوات وينبغى تجهيز اللاعبين لمثل هذه الاجواء حتى لا يتأثروا بالضغوط الجماهيرية"

وأكمل محمد يوسف : " نجوم الاهلى الدوليين جاهزين للكان من خلال ظهورهم فى المباريات الودية للفراعنة وأتمنى لهم التوفيق فهم عناصر ذو خبرة كبيرة فى المحافل الدولية ولديهم شخصية حاسمة فى مثل هذه المواقف "

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وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة في استاد القاهرة الدولي.

وتلعب كتيبة المدرب المكسيكي أجيري في المجموعة الأولى للبطولة المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.