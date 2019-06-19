شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: الجيل الحالي من منتخب مصر يحتاج للخبرة الدولية والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد، نجم الأهل والزمالك السابق، إن الجيل الحالي من منتخب مصر يفتقد الخبرات في الملعب «كنت بلعب مع هاني رمزي وسمير كمونة وادوني

خبرات وثقة كبيرة جدا«.

وأوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء الأنوار يا أفريقيا» مع الكابتن مدحت شلبي على راديو «إينرجي»، أن قلة الخبرات داخل الملعب باستثناء محمد صلاح وتريزيجيه، جعلت المنتخب محل انتقاد «لكن ليهم العذر لحد ما يوصلوا للخبرة الدولية«.

ورأى «سعيد» أن بعض اللاعبين قد لا يتحملون الضغط الجماهيري واللعب أمام عدد كبير جدا من الجماهير «الضغوط دي ممكن تأثر على بعض اللاعيبة».