شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: 99% من تشكيلة منتخب «كوبر» ستمثل مصر في بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدرب طارق يحيى، إنه يرى أن 99% من تشكيلة منتخب «كوبر» ستتواجد بشكل أساسي في بطولة أفريقيا، وهو شيء منطقي لأن الوقت ضيق وهؤلاء اللاعبين لديهم الخبرات والانسجام ولعبوا سويا لفترات طويلة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء الأنوار يا أفريقيا» مع الكابتن مدحت شلبي على راديو «إينرجي»، أن التشكيلة التي يراها مثالية، هي أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد المحمدي وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن أشرف وأيمن منصور، وطارق حامد ومحمد النني وعبدالله السعيد وتريزيجيه ومحمد صلاح ومروان محسن.