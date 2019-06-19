شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مصر مع مباريات افتتاح الكان: انتصارات رائعة.. وهزيمة صاعقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستهل المنتخب المصري لكرة القدم مشواره بمنافسات أمم أفريقيا نسخة 2019 بمواجهة المنتخب الزيمبابوي، في مباراة الافتتاح للمسابقة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو من العام الجاري.

المنتخب المصري سبق أن خاض مباراة الافتتاح لأمم أفريقيا في 5 مناسبات سابقة قبل نسخة 2019.

ومن بين المرات الخمسة كان منها 4 مباريات اسضافت مصر خلالها الحدث القاري، ومرة وحيدة حل الفراعنة خلالها ضيوفاً على أصحاب الأرض في ضربة البداية.

في نسخة 1957 أول نسخة للكان ومباراة الافتتاح التي جمعت المنتخب السوداني على أرضه أمام نظيره المصري، تمكن الفراعنة من الفوز بهدفين مقابل هدف، وتحقيق أول انتصار في تاريخ الكان، وسجل للفراعنة يومها الثنائي رأفت عطية ومحمد دياب العطار "ديبة".

Advertisements

نسخة 1959 التي احتضنتها مصر خاض خلالها الفراعنة لقاء الافتتاح أمام المنتخب الإثيوبي، ونجح منتخبنا القومي في الفوز برباعية نظيفة، حملت توقيع محمود الجوهري "هاتريك"، وميمي الشربيني هدف واحد.

نسخة 1974 بمصر، يتمكن الفراعنة خلال مواجهة الافتتاح أمام المنتخب الأوغندي من الانتصار بهدفين مقابل هدف، بقدمي علي أبوجريشة وعلي خليل.

نسخة 1986 بمصر، تشهد صدمة كبرى لأنصار الفراعنة، وهويمة مفاجأة على يد المنتخب السنغالي في مواجهة الافتتاح، علماً بأن الفراعنة تمكنوا من التتويج بتلك النسخة في النهاية.



نسخة 2006 اخر النسخ التي استضافتها مصر قبل 2019، استهل خلالها الفراعنة المشوار وضربة البداية في الافتتاح بفوز عريض على المنتخب الليبي بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق أحمد حسام ميدو ومحمد أبوتريكة وأحمد حسن.