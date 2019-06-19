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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنوبيس آله الموت ورمز الحساب عند المصريين القدماء وقع اختيارة ليزين استاد القاهرة للظهور في حفل افتتاح بطولة أفريقيا، بعد غدٍ الجمعة في المواجهة التي تجمع بين منتخبي مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء.

«الميزان»و «أنوبيس» رمز الحساب في حفل افتتاح بطولة افريقيا

أنوبيس هو الإسم اليوناني لإله الموتى القديم في الميثولوجية المصرية التي تلفظه الهيروغليفية بالإسم الأصح «أنبو» (أيضاً، آنوب، آنوبو، وب، آينبو، ينيبو، إنبو )، وأنوبيس هو رب التحنيط، كان يتمثل في هيئة رجل برأس ذئب أسود اللون، وكان يعتبر كذلك رب الموتى.

و تم اختيارة لما كان له من أدوار بالغة الاهمية عند المصريين القدماء في (محكمة الموتى)، حيث اعتبر هو المسؤول عن وزن قلب المتوفى في قاعة المحكمة، إذ يقوم باستقبال المتوفى في قاعة «أوزير»، ويصور عادة أسفل الميزان واقفاً أو راكعاً.

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«الميزان»و «أنوبيس» رمز الحساب في حفل افتتاح بطولة افريقيا

ويعتبر أنوبيس، الرمز للحساب والميزان، ذلك الرمز الجنائزي المتجسد في صورة حيوان أسود اللون من فصيلة الذئاب أو ما يسمى إبن آوى في الحضارة المصرية القديمة.

وقد لقب بعدة ألقاب منها المنتمي إلى لفائف المومياء، ورئيس السرادق الإلهي حيث يتم التحنيط، لأنه حنط أوزوريس وصار راعي خبراء التحنيط وسيد الجبانة، لأنه كان يقود الموتى في العالم الآخر ويحرس المقابر وقد كان يتقمص جسم الكلب الوحشي أو إبن آوى الذي يجوس في وسط المقابر .

«الميزان»و «أنوبيس» رمز الحساب في حفل افتتاح بطولة افريقيا

فكان ابن آوى يمثل إحدى القوى التي كان يُبغى استرضاؤها؛ حيث إن نشاطه الأساسي كان الحَوْم حول الجبانات الموجودة بالصحراء بُغية الحصول على بعض العظام للتغذي عليها، أو التسلل خِلسةً إلى غرف التخزين الخاصة بالتحنيط آملاً في نهش أحد أوصال جثة ما غاب عنها الانتباه، وذلك أثناء تجفيفها في ملح النطرون، ووفقًا للمعتقدات المصرية القديمة كان هلاك الجسم يحول دون إتمام عملية البعث، ومن ثَمَّ فقد بُجِّل أنوبيس كإله للتحنيط لاتقاء الأذى الذي قد يلحقه بطبيعته بالجسد.

عُبد «أنوبيس» في «القيس» عاصمة الإقليم السابع عشر من أقاليم مصر العليا، والذى كان يُعرف باسم (إنبـو)، وعرفه اليونانيون باسم «كينوبوليس»، أي: (مدينة الكلب)، وتقع المدينة جنوب غرب «بنى مزار» بمحافظة المنيا، على الضفة الشرقية لبحر يوسف.

كما عُبد «إنبـو» في مناطق أخرى عديدة، مثل «أبيدوس»، و«الحيبة» (الإقليم الثامن عشر لمصر العليا)، و«دير الجبراوى» بالإقليم الثانى عشر لمصر العليا، و«الدير البحرى»، وفى بلاد «النوبـة» حيث عُرف في معبـد «أبوسمبل» بلقب (سيد النوبـة). كما كان له معبد في «أسـيوط».