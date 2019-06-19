شكرا لقرائتكم جنش وتريزيجيه .. حبايب فى تدريبات الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد الرحيم " جنش " حارس مرمى منتخب مصر صورة من الجيم فى المعسكر المقام فى القاهرة بصحبة زميله محمود حسن " تريزيجيه " . Advertisements و يواصل منتخب مصر استعداده لبطولة كأس الأمم الأفريقية داخل معسكر مغلق فى القاهرة على ان يخوض التدريبات فى إستاد الكلية الحربية . و يلتقى منتخب مصر فى أولى مواجهاته بالبطولة مع زيمبابوى فى تمام العاشرة مساء الجمعة المقبلة فى إستاد القاهرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنش وتريزيجيه .. حبايب فى تدريبات الفراعنة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.