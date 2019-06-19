شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك يتوقع فوز مصر بكأس أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك السابق و مدرب الفريق حاليا ، أن فرص مصر فى التتويج بلقب أمم أفريقيا 2019 قوية ،مشيرا إلى أن الفراعنة يمتلكون عامل الأرض والجمهور الذى يرجح كفة المنتخب.
وقال بسيونى فى تصريح لـ "الخليج 365" ، أن محمد صلاح سيكون أهم الأوراق التى ترجح كفة الفراعنة فى البطولة و معه وتريزيجيه و يليهم باقى العناصر .
وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث
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