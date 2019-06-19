شكرا لقرائتكم زيدان يستعيد ذكريات الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد النجم المصري محمد زيدان صانع ألعاب المنتخب الوطني السابق ذكريات هدفه في منتخب الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية بنسخة 2008، والتي توج بها الفراعنة تحت قيادة المعلم حسن شحاته المدير الفني للمنتخب آنذاك. Advertisements ونشر زيزو فيديو لهدفه في شباك الكاميرون عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام وعلق: فاكرين الاحتفال ده قولولي إيه ذكرياتكم بيه. ويستعد المنتخب الوطني لخوض أولى مبارياته في كان 2019، والتي تقام في ضيافة الفراعنة، وذلك يوم الجمعة المقبلة أمام نظيره زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات على استاد القاهرة الدولي.

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