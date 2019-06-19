شكرا لقرائتكم محمد شوقي يتحدث عن حظوظ الفراعنة في أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد شوقي نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن حظوظ الفراعنة في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يونية المقبل.

وقال شوقي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، بعيداً عن سهولة أو صعوبة مجموعة الفراعنة والتي تضم زيمبابوي والكونغو وأوغندا، فالمنتخب الوطني ليس أمامه خيار سوى التتويج باللقب أو على الأقل أن يكون طرفاً في المباراة النهائية.

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أضاف نجم الأهلي السابق أن منتخب مصر لا يضاهيه أحد على أرضه و وسط جماهيره، وهو ما سيدعم الفراعنة كثيراً خلال المباريات .

ويواجه الفراعنة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي .