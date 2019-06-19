شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 19-6-2019 عن مزاد بيع كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم عن مواصلة المارد الأبيض بقيادة خالد جلال الاستعدادات لاستئناف مباريات الدورى والكأس بعد مباريات أمم أفريقيا، والتجهيز لمعسكر قبرص.

اخبار الزمالك اليوم عن مزاد بيع كهربا





اخبار الزمالك اليوم عن فتح مسئولى الزمالك المزاد حول بيع محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أوضح رئيس الزمالك أنه ليس لديه مانع فى رحيل اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، بعدما حدد 4 ملايين دولار قيمة مالية للموافقة على إعارة اللاعب و20 مليون دولار من أجل الموافقة على بيعه بشكل نهائى.

اخبار الزمالك اليوم عن غرامة 100 ألف جنيه للغياب عن المران





اخبار الزمالك اليوم عن فرض مسئولى الأبيض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على أى لاعب يتغيب خلال الفترة الحالية عن المران، دون الحصول على إذن مسبق من خالد جلال، بعد واقعة غياب أكثر من لاعب عن تدريبات الفريق الاثنين، التى جاءت بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون طوال الفترة الماضية، لفرض حالة من الانضباط داخل الفريق خلال الفترة الجارية للإعداد بأفضل صورة للمباريات المتبقية للأبيض فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان.

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اخبار الزمالك اليوم عن قيادة بسيونى تدريب المعارين





اخبار الزمالك اليوم عن قيادة عبد الحميد بسيونى مدرب الزمالك تدريب لاعبى الزمالك المنتهية إعارتهم للأندية المختلفة خلال الأسبوع الجارى، وذلك لحسم موقفهم بشكل نهائى وتقييمهم بناء على وجهة نظر خالد جلال، وذلك لتحديد ملامح قائمة الأبيض فى الموسم الجديد، سواء من خلال اللاعبين الحاليين المتواجدين مع الفريق أو العائدين من الإعارة.