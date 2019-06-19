شكرا لقرائتكم المنتخب الوطنى يستعين بأحدث أجهزة الاستشفاء قبل كان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حصل الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم‎ على جهاز جديد لعلاج إصابات الملاعب يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة العودة للملاعب

ويعد الجهاز هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر استمرارا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول وبعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم

و‎حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز Indiba T care الذي يستخدم من قبل اكبـر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية و العظمية

Advertisements

‎ويعتمد الجهاز الذي قدمته شركة لايف ميديكال للاتحاد المصري لكره القدم -لأول مره في الوسط الرياضي- على تقنيه الترددات الراديوية

‎كما يساهم الجهاز وفقاً للدراسات العلمية - في تقليل الألام و الالتهابات ويساعد على تجدد الأنسجة ‎ويوفر الجهاز الجديد الكثير من وقت الاستشفاء اثناء علاج إصابات الملاعب و يمكن استخدامة فور الحاجة اليه عقب الاصابة مباشرة لسهولة حمله و صغر حجمه

‎و قال د. محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أن وجود هذا الجهاز يساعد على سرعة الاستشفاء و الارتقاء بالمستوى الصحي و البدني للفريق المصري حيث يساهم فى سرعة الاستشفاء وسرعة تأهيل اللاعبين للعودة للملاعب