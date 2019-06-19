كاف "يجس نبض " جمهور أفريقيا .. هل يستحقها الفراعنة؟...

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جدة - عمرو شويل تساءل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" عن مدى قدرة منتخب مصر على الفوز ببطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً للمرة الاولى في تاريخ المسابقة. وكتب "الكاف" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "هل ينجح الفراعنة في الفوز باللقب الثامن يبدو أن الجميع متحمس للغاية". Advertisements ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً ببطولة كأس الامم الافريقية برصيد 7 ألقاب قبل تسجيل الظهور الـ 24 في تاريخ المسابقة. وتقام أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد القاهرة، في مواجهة تجمع منتخب مصر أمام نظيره زيمبابوي، ويقع المنتخب المصري في مجموعة تضم الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

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