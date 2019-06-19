شكرا لقرائتكم أجيرى: لا نفكر الآن سوى فى مباراة زيمبابوى.. وعانينا كثيرا بسبب الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أن الفريق بدأ الإعداد منذ ٦ يونيو ووصل لمرحلة رائعة للغاية من التحضير الفني والبدني والفريق جاهز تماما لضربة البداية أمام زيمبابوي

وقال أجيرى فى مؤتمر صحفى اليوم إن منتخب زيمبابوي فريق يستحق التواجد في الكان الإفريقي وهو يتابعه منذ فترة ويعلم كل كبيرة وصغيرة عنه وهو فريق قوي والمباراة هامة لأنها ضربة البداية للبطولة المقامة في مصر، وعلينا مسئوليات كبيرة نحو تحقيق اللقب وسنلعب بنفس أسلوبنا في الافتتاح ونحترم المنافس كثيرا وجهزنا جيدا لهذه المواجهة الصعبة التي لا بديل عن الفوز بلقبها.

وأضاف مدرب الفراعنة أن فريقه لا يفكر إلا في مواجهة زيمبابوي و٩٠ دقيقة سيخوضها يوم الجمعة ولا يفكر في أي مباريات أخرى أو اللقب وهدفه الرئيسي هو الفوز في الافتتاح.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تسعى كل المنتخبات للتأهل والكل يعلن التحدي وتأكيد أوغندا وزيمبابوي والمونغو رغبتهم في التأهل عن المجموعة أمر طبيعي وصحي.

وأوضح أن الفريق المصري مثل جميع المنتخبات وصلاح لاعب رائع ويؤدي مثل بقية اللاعبين في المعسكر وملتزم تماما والكل هدفه واحد وهو الفوز بلقب الكان للمرة الثامنة.

Advertisements

وشدد أجيرى على أن فرحة الشعب المصري هي هدفه الأساسي في الوقت الحالي وكرة القدم تعني الكثير للشعب، مصيفا بأنه حسم حارس اسم حارس مرمى المنتخب في لقاء زيمبابوي ولكنه لن يصرح باسمه حاليا.

كما تحدث أجيرى عن الصعوبات التي واجهته هي عدم انتظام مسابقة الدوري الممتاز وعدم حصول اللاعبين على راحة مناسبة قائلا إن وصول اللاعبين في وقت متأخر هي المشكلة والمساندة موجودة للمنتخب وكل شيء على ما يرام والدولة تساند الفريق بكل قوة.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة في استاد القاهرة الدولي.

وتلعب كتيبة المدرب المكسيكي أجيري في المجموعة الأولى للبطولة المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.