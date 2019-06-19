شكرا لقرائتكم تذكرتي تعلن عن نفاذ تذاكر دور المجموعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة "تذكرتي" المسئولة عن طرح تذاكر منافسات أمم إفريقيا عن نفاذ تذاكر منتخب مصر في مباريات دور المجموعات، وتوجهت الشركة بالشكر لجماهير مصر الوفية.

وكشفت شركة تذكرتي عن طرح باقي تذاكر مباريات البطولة من الدور ثمن النهائي وحتى المباراة النهائية غدا الخميس.

وجاء في بيان شركة تذكرتي الآتي:

"تتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية، إيمانا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم ومساهمة في إنجاح هذا العرس الرياضي الكبير"

وأضاف البيان "وتعلن شركة تذكرتي أن الإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية أتى بنتائج فاقت جميع التوقعات، إذ نفدت بالفعل جميع التذاكر الخاصة بالمباريات الثلاث الأولى المقامة في الدور التمهيدي للبطولة".

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وتابع البيان "وتعلن شركة تذكرتي طرح التذاكر الخاصة بالأدوار التالية من البطولة وهي ثمن النهائي ودور الثمانية والمربع الذهبي والمباراة النهائية يوم الخميس المقبل".

وواصل البيان "تتعهد شركة تذكرتي ببذل أقصى جهد لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة لتسهيل عملية حجز تذاكر الأدوار التالية والحصول على بطاقة المشجع FAN ID من خلال الموقع الإلكتروني".

وأتم "تؤكد الشركة أن النظام المعتمد لحجز التذاكر يراعي الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على التذاكر من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهي أسبقية الحجز".