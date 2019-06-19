مهاجم النصر يوقع للأهلي لمدة 5 مواسم

نجح النادي الأهلي من الاتفاق على ضم مهاجم نادي النصر لمدة 5 مواسم قادمة، وذلك في إطار استعدادات الفريق لانتقال اللاعب إلى صفوف خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وجاء ذلك في إطار سعى الفريق الأحمر لضم العديد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية وتدعيم صفوف الفريق.

ونجح الفريق الأحمر من الحصول على توقيع مهاجم النصر، محمود فهمي المعروف باسم بديبالا لـ5 مواسم قادمة مقابل مليون جنيه لفريق النصر، وكان اللاعب قد تمكن من التصدر بقائمة هدافي النصر ومجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.

ويحتل النادي الأهلي صدارة الترتيب ببطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة، بعد أن خاض 32 مباراة نجح في الفوز بـ23 لقاء، وتعادل في 5 مباريات وتلقي الهزيمة في 4 لقاءات أخري.