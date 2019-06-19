الأهلي ينفي رحيل علي معلول إلى الدوري السعودي ويؤكد: لم نتلقى أي عروض رسمية

صرح مصدر موثوق داخل النادي الأهلي مؤكدا عدم تلقي علي معلول أي عروض من الدوري السعودي وتحديدا نادي أهلي جدة بشكل رسمي، وجاء ذلك بعد أن تداولت العديد من الأنباء حول تقدم مجلس إدارة النادي السعودي إلى نظرائهم بالنادي الأهلي للاستفادة من خدمات ظهير الفريق الأيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكمل المصدر نافيا وجود أي نوايا للمارد الأحمر للاستغناء عن خدمات التونسي أو تلقي أي عروض رسمية لرحيله خلال الصيف، مؤكدا أن معلول مستمرا بين صفوف المارد الأحمر خلال الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق يعتبر معلول أحد ركائز الأحمر في الوقت الراهن.

وكان فريق أهلي جده قد تفاوض مع مجلس إدارة الأحمر شفهيا لانتقال التونسي إليه، بينما لم يتلقى الأحمر أي عروض رسمية لرحيل اللاعب حتى الوقت الراهن كما هو متداول.