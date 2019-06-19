منتخب الفراعنة يواصل استعداداته قبل مواجهة زيمبابوي

يواصل منتخب الفراعنة استعداداته وتدريباته اليوم الثلاثاء 18 من يونيو بقيادة المدير الفني خافيير أجيري، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبي المنتخب أمس الإثنين بعد العودة من مدينة الإسكندرية.

وكان أجيري قد قام بمنح لاعبي المنتخب راحة نصف يوم بعد العودة من الإسكندرية وقضائها مع أهاليهم وأسرهم قبل الانضمام إلى المعسكر والانتظام به من جديد اليوم، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة زيمبابوي الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

جديرا بالذكر أن مصر تقع في المجموعة التي تضم كل من المنتخبات التالية “الكونغو، أوغندا، وزيمبابوي” في أمم إفريقيا، وتقام مباراة الافتتاح بين الفراعنة وزيمبابوي الجمعة القادمة.