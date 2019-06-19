“سياحة أمم أفريقيا” توضح شرط شراء تذاكر المباريات

ناشد رئيس لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، كامل أبو علي، الجماهير المصرية والأفريقية لتدعيم فكرة بطاقة تعريف المشجع، ليكون هناك شكل أمثل ومنظم للبطولة.

وأضاف كامل أبو علي، أنه قد تم إطلاق موقع “تذكرتي”، وهو عبارة عن سوق إلكتروني مخصص لحجز وبيع التذاكر بمصر، ويوجد به التفاصيل الكاملة لعمليات الحجز وشراء التذاكر لجمهور كرة القدم المصري والإفريقي، والتي تكون عبر الدخول على موقع “تذكرتي”، وعمل بطاقة مشجع لراغبي شراء تذكرة أحد المباريات.

ولفت رئيس لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، أن مصر اعتمدت على نجاح التجربة بكأس العالم التي أقامتها في روسيا بالعام الماضي.

جديرًا بالذكر، أن لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، أكدت على أنه تم الإعداد لبرنامج سياحي شامل للترويج للمناطق السياحية المميزة بمصر، وأن اللجنة لا تهتم فقط بالأماكن السياحية، بل تسعى إلى تغيير ثقافة استقبال الضيوف، وأن يكون كل مصري مرشدًا سياحيُا يروج للبلاد.