مهاجم سيمبا يرفض الانضمام للزمالك

صرح مصدر موثوق مشيرا إلى تقدم إدارة نادي الزمالك بعرض رسمي ضخم لضم مهاجم سيمبا التنزاني “ميدي كاجيري”، ولكن الأخير رفض الانتقال إلى الفريق الأبيض.

وأكد المصدر أن اللاعب كاجيري رفض الانتقال إلى صفوف الزمالك؛ حيث فضل تجديد عقده مع ناديه سيمبا التنزاني، وبالرغم من العديد من تصريحات الإعلام التنزاني بغموض موقف اللاعب مع فريقه، إلا أن الرواندي قام بالفعل بتجديد عقده مع فريقه لمدة موسمين جديدين حتى عام 2021.

وعند تجديد عقده مع فريق سيمبا، أعرب اللاعب عن سعادته بالتواجد بين صفوف الفريق التنزاني، مشيرا إلى مسانده فريقه له مؤكدا أنه لا يفكر في الرحيل عن سيمبا خلال انتقالات الصيف بالرغم من العروض المتعددة التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يحصل الرواندي على راتب شهري بقيمة 400 ألف شيلينج بعد تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين.