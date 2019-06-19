مدافع منتخب تونس يقترب من الأهلي

مدافع نادي الصفاقسى ومنتخب تونس نسيم هنيد، دخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي للحصول علي خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتقوية خط الدفاع الأحمر ، وقد تلقى النادي الأهلي عرضا من أحد وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع نسيم هنيد، بعد تألقه الباهر مع الصفاقسى ومنتخب نسور قرطاج.

ودخل نسيم هنيد دائرة إعجابات بعض الفرق الفرنسية والعربية على رأسها الوداد والرجاء بالمغرب، للحصول على خدماته فى الصيف المقبل.

وأظهر مدافع الصفاقسى التونسى سعادته باللعب مع النادي الأهلي في الموسم المقبل، مفضلا القلعة الحمراء عن باقي الفرق التي تلقى منها عروضا رسمية للانضمام للفريق الأحمر.

وضمن القائمة النهائية لمنتخب تونس المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر لعبها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيه الجاري وحتى 19 يوليو المقبل يتواجد بها نسيم هنيد .