شرط المقاولون للاستغناء عن طاهر محمد طاهر للأهلي

كشف مجلس إدارة المقاولون العرب عن الشرط الأخير لبيع اللاعب طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي، بعد أن قام مجلس إدارة المارد الأحمر بالتقدم بطلب رسمي إلى مجلس إدارة المقاولون لشراء اللاعب بـ15 مليون جنيه، ولكن الأخير رفض.

وتمسك مجلس إدارة المقاولون العرب بـ35 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن اللاعب يعد أحد لاعبي الفريق المميزين.

كما رفض المقاولون الاستعجال في الاستغناء عن خدمات طاهر، خاصة وأنه بمرور الوقت ستزيد قيمة اللاعب ويشتد الصراع بين الأندية على ضمه مما يزيد من سعره خلال الفترات القادمة.

جديرا بالذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة.