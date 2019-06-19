تعرف على عقوبة محاولة دخول الاستاد دون تذكرة

استطاعت شركة “تذكرتي” تقديم الخدمات للجماهير راغبي حضور مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي سوف تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، والذي يعد الحدث الأكبر بالقارة السمراء للمصريين والأشقاء الأفارقة والعرب والأجانب، وهو ما أكد على نجاح تطبيق “تذكرتي” بأداء مهمته لتقديم خدمات سهلة لكافة المشاركين، ويؤكد كفاءة العاملين على تقديم الخدمة، وقدرتهم على التنافس في هذا المجال الذي يكون بالجودة ذاتها بالشركات العالمية.

وينص قانون الرياضة العقوبة الجنائية في حالة التهرب من شراء تذاكر المباريات، ودخول الاستاد دون وجود تذكرة المباريات على معاقبة كلًا من دخل أو حاول الدخول لمكان النشاط الرياضي دون أن يحق له ذلك بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، ويتم مضاعفة العقوبة في حالة إذا تم استخدام العنف أو التهديد لتحقيق هذا الغرض.

جديرًا بالذكر، أنه يتنافس 24 منتخبًا على لقب الأميرة الأفريقية كثالث أقوى بطولة بالعالم بعد كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، ويتم تقسيمهم على 6 مجموعات، يتنافسون في 4 مدن مصرية، وهي القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية.