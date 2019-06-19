الآن .. نتيجة مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد وفوز يطمئن الجماهير بمشاركة محمد صلاح في الشوط الثاني

نعرض لكم نتيجة مباراة مصر وغينيا، يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب الليلة المباراة الأخيرة لمنتخب مصر في مرحلة الاستعداد لكأس امم افريقيا والتي تنظمها مصر الأيام المقبلة حيث يخوض المنتخب مواجهة قوية أمام غينيا في لقاء معالجة السلبيات التي ظهرت في المباراة الودية الأولى أمام المنتخب التنزاني من فاعلية هجومية من المنتظر تحسنها بمشاركة محمد صلاح.

مباراة مصر وغينيا

تحدث هاني رمزي مدرب منتخب مصر في طاقم أجيري عن معسكر الاعداد مبديا سعادته بالروح التي وجدها بين اللاعبين حيث تعاهد الجميع على عدم تجنب الانتماءات المحلية والوقوف جنبا لجنب من أجل المنتخب الوطني المصري وهو ما جعل الطاقم الفني مطمئنا على التماسك واستطاعة تحقيق نتائج ايجابية للغاية في البطولة.

مصر وغينيا اليوم

وتوقع بول بوت المدير الفني لطرف اللقاء اليوم المنتخب الغيني أن تكون مواجهة اليوم هى الاختبار القوي والحقيقي لمنتخبه قبل انطلاق البطولة فاللعب مع أحد الفرق المرشحة لنيل اللقب يساعد في الكشف عن العديد من الأشياء داخل فريقه وأكد ان طموحه هو الوصول للمربع الذهبي متوقعا وصول مصر والمغرب والكاميرون لهذا الدور.

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نتيجة مباراة مصر وغينيا

وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ON sport الناقلة لمعظم مباريات المنتخب الودية التحضيرية للبطولات المختلفة ومن المتوقع أن يحظى اللقاء بمتابعة جماهيرة كيبيرة كونه البروفة النهائية للمنتخب المصري قبل انطلاقة كأس الأمم.

وكانت قائمة المنتخب المصري قد شهدت عودة عناصر كثيرة مثل عبدالله السعيد ووليد سليمان اللذين تم استبعادهما في مرحلة التصفيات ومشاركة بعض العناصر الجديدة المنتظر تألقها في البطولة.

تشكيل مصر اليوم: محمد الشناوي، عمر جابر، باهر المحمدي، محمود حمدي، أحمد أيمن منصور، طارق حامد – محمد النني، وليد سليمان، عبد الله السعيد، محمود حسن تريزيجيه، مروان محسن.