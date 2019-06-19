فيرمينو ولعنة VAR: نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا اليوم في كوبا أمريكا وهدف قاتل ملغي

نعرض نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا، تتجه الأنظار اليوم لملعب فونتي نوفا لمتابعة مباراة البرازيل في ثاني جولات المجموعة الأولي من بطولة كوبا أمريكا 2019 حيث تلتقي البرازيل مع منتخب فنزويلا الطموح لتحقيق انجاز في هذه البطولة بعد تعادله في المباراة الأولى له مع منتخب بيرو سلبيا، بينما تسعى البرازيل لحسم تأهلها اليوم عندما تصل للنقطة السادسة.

نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 02:30 بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف فجرا بتوقيت السعودية، حيث سيكون النقل الحصري على شاشة bein Max 3HD بتعليق رؤوف خليف، ويشير التاريخ لتفوق كاسح لمنتخب اليليساو على المنتخب الفنزويلي حيث لم يسبق لفنزويلا الفوز على البرازيل مطلقا سوى مرة وحيدة وكانت في لقاء ودي.

نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا:

بداية المباراة الآن: البرازيل باللون الأصفر والأزرق على يسار الشاشة وفنزويلا باللون العنابي اللاتيني وخطأ لصالح البرازيل في الدقيقة الأولى في منتصف الملعب

الدقيقة 15: بعدر مرور ربع ساعة البرازيل الأخطر وأخطر فرصة لنيريس وتسديدة خارج المرمى وهدف يقترب بشدة ومعاناة الدفاع الفنزويلي واضحة من الجانب الأيسر الهجومي للسيلييساو

الدقيقة 25: توزيعة من فيليبي لويس ولكن الدفاع الفنزويلي صامد حتى الآن ويحاول ابعاد البرازيل عن منطقة الجزاء وحصر اللعب في المنتصف

الدقيقة 38: كرة يستلمها فيرمينو وتسديدة وهدف ولكن الحكم يتدخل ويحتسب خطأ لصالح دفاع فنزويلا ويلغي هذا الهدف

نهاية الشوط الأول من المباراة بصافرة الحكم والتعادل السلبي هو الحاضر والجماهير يبدو عليها علامات القلق من الآداء

الدقيقة 60 انطلاقة من خيسوس البديل وتسديدة ترتد لفيرمينو وتمريرة لخيسوس ويسجل والحكم يعود لتقنية الفيديو ويلغيه للتسلل على فيرمينو

الدقيقة 88: كوتينهو يسجل هدف قاتل وتقنية الفيديو المساعد var تكتشف وجود تسلل على فيرمينو مرة أخرى ويلغى

نهاية المباراة بالتعادل

مباراة البرازيل وفنزويلا

وتحدث لاعب المنتخب الفنزويلي “سوتيلدو” المنضم للقائمة بدلا من اللاعب “بينياراندا” المصاب حول هذا اللقاء الهام وأكد على الفارق بين مستوى الفريقين وأنهم عليهم احترام راقصي السامبا ومفاجئتهم على أرض الملعب بهذا الاحترام ليتمكنوا من الخروج في هذا اللقاء بنتيجة جيدة وأنهم سيحاولون احداث المفاجأة في هذه البطولة.

Advertisements

البرازيل وفنزويلا

وتحدث مدرب منتخب البرازيل تيتي عن مستقبل لاعب ونجم منتخبه المصاب مؤخرا نيمار دا سيلفا ناصحا إياه بالانتقال للفريق الذي سيجد نفسه سعيدا به لأن هذا يؤثر على مستواه الفني حين ذلك.

وكانت تقارير ربطت بين عودة اللاعب نيمار لبرشلونة من خلال بعض المفاوضات الجارية والتي زاد من شكوكها ناصر الخليفي بتصريحاته بأن هناك تصرفات النجوم داخل فريقه لا تعجبه

وعن مباراة اليوم فان مدرب منتخب السيليساو يفكر في عدم احداث تغيير على التشكيلة الأساسية التي خاضت اللقاء الماضي أمام بوليفيا سوى أنه من الممكن أن يشارك نجم خط وسط برشلونة آرثر العائد من الاصابة

وكان آرثر ميلو فد تعرض لكدمة شديدة في لقاء المنتخب الودي أمام الهندوراس استعدادا لتلك البطولة غاب على اثرها عن مباراة الافتتاح والتي أنهاها الفريق البرازيلي بثلاثية