الآن: نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا اليوم الأربعاء وتقنية الفار تحرم البرازيل من الفوز

يُواجه منتخب البرازيل منتخب فنزويلا صباح اليوم الأربعاء في الجولة الثانية لدور المجموعات بكوبا أمريكا، ويتصدر منتخب البرازيل مجموعته برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بوليفيا في المباراة الافتتاحية للمجموعة، ويتعادل منتخب فنزويلا مع منتخب بيرو سلبياً ويتحصل كلاً منهما على نقطة واحدة.

نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا

تنقل قناة بي إن سبورت ماكس الثالثة والرابعة اللقاء عبر شاشتها بعدما حصلت على حقوق البث، وقد أسندت مهمة التعليق على المباراة لكلاً من رؤوف خليف وعادل خلو، وتبدأ المباراة في الثانية وعشرة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش والثانية النصف مصر والثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

بداية المباراة الآن، الدقيقة 4 السيليساو يضغط بقوة منذ اللحظة الأولى محاولا احراز الهدف الأول ولكن الكرة تمر لضربة مرمى

الدقيقة 30: التعادل السلبي يسطر وخط هجوم البرازيل يواجه تكتل دفاعي كبير

نهاية الشوط الأول، فيرمينو يسجل والحكم يلغي لوجود مخالفة وتعادل بدون أهداف مستمر

الدقيقة 61: هدف ملغي للبرازيل بسبب وجود تسلل بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد

الدقيقة 88: هدف لكوتينهو ولكن بالعودة للفار وجود تسلل على فيرمينو

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

مباراة البرازيل

مباراة وحيدة استطاعت فيها فنزويلا هزيمة منتخب البرازيل بهدفين مقابل لاشيء في مباراة ودية عام 2008، ولكن منتخب البرازيل قد حقق الفوز في 21 مباراة من أصل 25 مباراة لعبها أمام منتخب فنزويلا وتعادل الفريقان في 3 مباريات فقط، وقد أكد لاعب منتخب فنزويلا “جيفرسون سوتيلدو” على أهمية اللعب أمام البرازيل باحترام ومفاجأتهم في الملعب وتحقيق نتيجة جيدة.

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البرازيل وفنزويلا

وتحدث حارس المنتخب الفنزويلي ويلكير فارينييز الشاب والذي يبلغ من العمر 21 عاما فقط أنهم سيدخلون اللقاء بكامل الثقة والروح المعنوية الكافية لتقديم مباراة جيدة أمام عملاق من أحد عملاقة الكرة اللاتينية وسيقاتلون في هذا اللقاء

وكان الحارس الفنزويلي قد تألق في مباراة الفريق الماضية أمام البيرو وقام بالتصدي للعديد من الكرات الخطيرة وساهم ذلك في الخروج بشباك نظيفة واقتناص نقطة افتتاحية تدعمهم في حلمهم للوصول لدور الثمانية

يذكر أن نظام البطولة التي تنقسم لثلاث مجموعات تضم 10 منتخبات من أمريكا اللاتينية بالاضافة لمنتخبين مدعوين للمشاركة وهما قطر واليابان يقضي بتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية في كل مجموعة بالاضافة لأفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.