نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا اليوم في كوبا أمريكا والـ VAR يحرم السيليساو من هدفين بسبب فيرمينو

نقدم لكم نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا وملخص لأحداث اللقاء كتابيا، تلتقي اليوم البرازيل في مهمة مبكرة لحسم تأهلها لدور الثمانية مع فريق فنزويلا الساعي لاحداث المفاجأة في لقاء مرتقب ضمن الجولة الثانية من المجموعة A والذي يأتي عقب لقاء بيرو وبوليفيا حيث بوصول البرازيل للنقطة السادسة فانها تضمن رسميا التأهل وتكون أول فريق في البطولة يحقق ذلك حتى وان خسرت المباراة القادمة أمام بيرو.

مباراة البرازيل وفنزويلا

ويستضيف ملعب فونتي نوفا أحداث تلك المواجهة الكبيرة وهو الملعب الذي شهد حالة سيئة في الساعات الأحيرة والتي أدت لالغاء تدريب منتخب السيليساو عليه ونقل التدريب لملعب آخر بسبب هطول الأمطار التي أثرت على أرضيته التي طالما شهدت انتقادات كثيرة قبل بداية البطولة، حتى أن المنتخب الفنزويلي لم يتدرب عليه أيضا.

البرازيل وفنزويلا اليوم

وتحدث قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيش حول اللقاء مبديا تخوفه من احداث فنزويلا المفاجأة حيث تلعب بدون أي ضغوط عليها في هذه البطولة، وتمتلك تشكيلة شابة تسعى بطموح لتحقيق انجاز وهو ما يجبر زملائه على احترامهم وعدم الاستهانة بقدراتهم في هذه المباراة، ولكنه أكد أنهم سيدخلون اللقاء بكامل استعدادهم.

نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا

وتحدث قائد المنتخب البرازيلي الحالي داني الفيش لاعب فريق باريس سان جير مان عن مستقبله حيث تمنى أن يساعده الحظ في اللحاق بمونديال قطر 2022 وأن يشارك فيه بالرغم من أنه سيصل ل 39 عاما حينها

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وأكد أن سيحاول المقاتلة للتواجد في التشكيل حينها ولكنه لن يشغل باله بالمستقبل كثير لأنه اذا انشغل به فسيهمل الحاضر والحاضر هو بطولة كوبا أمريكا التي تسعى البرازيل بقوة لحصدها لتحقق اللقب التاسع

وكان داني ألفيس أكد على ضرورة احترام منافي اليوم وهو الفريق الفنزويلي الذي يتواجد في صفوفه بعض العناصر الشابة التي تلعب بدون ضغوط وهو ما يزيد المهمة صعوبة ولكن فريق سيعى بقوة لحسم نقاط المباراة الثلاث

نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا وملخص اللقاء: