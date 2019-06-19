نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا اليوم في كوبا أمريكا والـ VAR يحرم السيليساو من هدفين بسبب فيرمينو

نقدم لكم نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا وملخص لأحداث اللقاء كتابيا، تلتقي اليوم البرازيل في مهمة مبكرة لحسم تأهلها لدور الثمانية مع فريق فنزويلا الساعي لاحداث المفاجأة في لقاء مرتقب ضمن الجولة الثانية من المجموعة A والذي يأتي عقب لقاء بيرو وبوليفيا حيث بوصول البرازيل للنقطة السادسة فانها تضمن رسميا التأهل وتكون أول فريق في البطولة يحقق ذلك حتى وان خسرت المباراة القادمة أمام بيرو.
مباراة البرازيل وفنزويلا
ويستضيف ملعب فونتي نوفا أحداث تلك المواجهة الكبيرة وهو الملعب الذي شهد حالة سيئة في الساعات الأحيرة والتي أدت لالغاء تدريب منتخب السيليساو عليه ونقل التدريب لملعب آخر بسبب هطول الأمطار التي أثرت على أرضيته التي طالما شهدت انتقادات كثيرة قبل بداية البطولة، حتى أن المنتخب الفنزويلي لم يتدرب عليه أيضا.
البرازيل وفنزويلا اليوم
وتحدث قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيش حول اللقاء مبديا تخوفه من احداث فنزويلا المفاجأة حيث تلعب بدون أي ضغوط عليها في هذه البطولة، وتمتلك تشكيلة شابة تسعى بطموح لتحقيق انجاز وهو ما يجبر زملائه على احترامهم وعدم الاستهانة بقدراتهم في هذه المباراة، ولكنه أكد أنهم سيدخلون اللقاء بكامل استعدادهم.
نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا
وتحدث قائد المنتخب البرازيلي الحالي داني الفيش لاعب فريق باريس سان جير مان عن مستقبله حيث تمنى أن يساعده الحظ في اللحاق بمونديال قطر 2022 وأن يشارك فيه بالرغم من أنه سيصل ل 39 عاما حينها
وأكد أن سيحاول المقاتلة للتواجد في التشكيل حينها ولكنه لن يشغل باله بالمستقبل كثير لأنه اذا انشغل به فسيهمل الحاضر والحاضر هو بطولة كوبا أمريكا التي تسعى البرازيل بقوة لحصدها لتحقق اللقب التاسع
وكان داني ألفيس أكد على ضرورة احترام منافي اليوم وهو الفريق الفنزويلي الذي يتواجد في صفوفه بعض العناصر الشابة التي تلعب بدون ضغوط وهو ما يزيد المهمة صعوبة ولكن فريق سيعى بقوة لحسم نقاط المباراة الثلاث
نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا وملخص اللقاء:
- دخول اللاعبين الآن والنشيد الوطني بداية بمنتخب فنزويلا، والحكم يجري القرعة بين الفريق وانطلاقة ضربة البداية المهمة للشوط الأول
- الدقيقة 8: كرة عرضية خطيرة من الجانب الأيسر للمنتخب البرازيلي ونيريس كاد أن يحرز الهدف الأول والتقدم ولكن الدفاع ينقذ في اللحظة الأخيرة
- الدقيقة 31: الدفاع الفنزويلي يحفظ شباكه حتى الآن بدون أهداف وسيطرة برازيلية خالصة على مجريات اللعب ولكن فشل في اختراق الدفاعات
- نهاية الشوط من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين وهدف ملغي لفيرمينو بعد خطأ عكسي لصالح الدفاع
- الدقيقة 60: تسديدة من خيسيوس البديل تعود للمهاجم فيرمينو ويمرر له مرة ثانية وهدف والحكم يلغي بعد العودة للفار للتسلل على فيرمينو
- الدقيقة 88: هدف لكوتينهو ولكن الحكم يعود للفار وتسللس على فيرمينو
- 9 دقائق وقت بدل من ضائع ونهاية المباراة بالتعادل السلبي