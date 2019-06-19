فيرمينو يتسبب في حرمان كوتينهو وخيسوس من هدفين.. تعرف على نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا

يلعب اليوم منتخب البرازيل ثاني مواجهاته في كوبا أمريكا 2019 مع منتخب فنزويلا، ويتطلع منتخب البرازيل في الحفاظ على تصدر مجموعته بعد مباراة اليوم حيث أنه فاز على بوليفيا في المباراة السابقة بثلاثة أهداف بينما تعادلت فنزويلا مع بيرو بدون أهداف.

مباراة البرازيل وفنزويلا

الثانية والنصف صباحباً بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف صباحاً بتوقيت السعودية والرابعة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات تنطلق المباراة بين منتخبي فنزويلا والبرازيل، وتُنقل عبر الأقمار الصناعية على قناة beIN SPORTS MAX 3 HD وbeIN SPORTS MAX 4 HD بتعليق روؤف خليف وخالد خلو.

مباراة البرازيل وفنزويلا اليوم

قدم مدرب منتخب البرازيل نصيحة لنيمار باللعب للنادي الذي يشعر فيه للسعادة بعدما ترددت أنباء عن رحيله عن النادي الباريسي ومفاوضات مع نادي برشلونة على ضمه مرة أخرى، ومن الجدير بالذكر أن نيمار قد غادر إلى باريس سان جيرمان بصفقة كبيرة تُقدر ب222 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة.

نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا

ويتوقع الكثير أن يستمر تألق لاعب خط وسط وهجوم المنتخب البرازيلي كوتينهو للقاء الثاني على التوالي وتسجيله هدفا أو أكثر يقوده للمنافسة على صراع الهدافين في كوبا أمريكا

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وكانت تقارير صحفية تسائلت حول سبب اختلاف آداء اللاعب بين المنتخب والفريق حيث شهد كوتينيو انتقادات كبيرة من الكثير من الجماهير والنقاد بسبب تراجع مستواه مع برشلونة وطالب البعض ببيعه في الموسم المقبل

ولكن البعض يبرر ذلك الاختلاف باختلاف طريقة لعب البرازيل عن فالفيرديمدرب برشلونة الذي يوظف كوتينهو كجناح بدلا من توظيفه كصانع لعب للفريق وهو ما كان يجيده في ليفربول.

تشكيل البرازيل اليوم لمباراة فنزويلا: أليسون- فيليبي لويس – تياجو سيلفا – ماركينيوس – ألفيش- كاسيميرو – أرثر ميلو- نيريس – كوتينيو – ريتشارليسون – فرمينيو