مانشستر يونايتد يغري بوجبا بالراتب الأكبر في البريميرليج

ذكرت تقارير صحفية، أن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد الحفاظ على خدمات لاعبه بول بوجبا، والذي ينوي مغادره صفوف فريق اليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

و نشرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، تستعد إدارة اليونايتد لتقديم عرضا ضخما لنجمه الفرنسي بول بوجبا، وسيحصل على راتب أسبوعي يصل إلي 500 ألف إسترليني، لإقناعه بالأستمرار مع الفريق في الموسم القادم.

وتابعت الصحيفة أن يوفنتوس وريال مدريد ينتظرون موقف النجم الفرنسي مع اليونايتد خلال الفترة المقبلة، باستمرار اللاعب في طلب الرحيل عن الفريق في الصيف الحالي، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

وكان فد انضم بوجبا لصفوف مانشستر يونايتد عام 2016، أتيا من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة كبري وقتها بلغت 89 مليون استرليني.