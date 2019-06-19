جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019|Matches of Egypt in the African Nations...

الان تعرف على جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كاس الإفريقية الأمم عشاق كرة القدم في كل مكان لنا موعد مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر أيضًا، وقد استطاع المنتخب المصري أن يحصل على حق إقامة البطولة على أرضه مؤخرًا، وسوف نتعرف على جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 بالإضافة إلى جدول مواعيد مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية المنتسب إليها المنتخب المصري.

تعرف على الآتي:

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

لنا موعد قريبًا وبالتحديد في يوم 21 يونيو 2019 مع مباريات كأس أمم أفريقيا، والتي سنفتحها بمباراة المنتخب المصري، وستكون المباراة بين مصر وزيمباوي في القاهرة، وبالتحديد على استاد القاهرة الدولي، وليست هذه هي المباراة الوحيدة التي سيقوم بها المنتخب المصري، بل إن هناك العديد من المنتخبات التي ستشارك في بطولة الأمم الأفريقية 2019، وقد تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، ويؤدي فيها المنتخبات التالية:

المجموعة الأولى (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي). المجموعة الثانية (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي). المجموعة الثالثة (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا). المجموعة الرابعة (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس امم افريقيا 2019 بدور المجموعات

مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

أما عن منتخب مصر فسيقوم بأداء ثلاثة جولات في دور المجموعات، على أن تقوم المباراة الافتتاحية يوم 21 يونيو 209، أما عن كامل الجولات التي سيقوم بها المنتخب المصري فستكون كما يلي:

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الجولة الأولى مصر وزيمباوي (21/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً). الجولة الثانية مصر والكونغو الديمقراطية (26/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً) الجولة الثالثة مصر وأوغندا (30/6/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً).

جدول مواعيد مباريات المنتخبات الافريقية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019:

تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وهناك العديد من نجوم كرة القدم موجودين ضمن إطار تشكيل المنتخب المصري وهم:

ونتمنى التوفيق للمنتخب المصري في مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2019