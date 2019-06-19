أسدل الستار منذ قليل، على انتخابات نادي الهلال السعودي والتي أقيمت في مقر نادي الهلال السعودي بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور كافة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الهلال السعودي، حيث أقيمت الانتخابات بين فهد بن نافل، والمرشح موسي الموسى، من أجل تحديد رئيس الزعيم السعودية لمدة أربعة أعوام مقبلة.

وقد نجح المرشح فهد بن نافل، في الفوز برئاسة مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لمدة أربعة أعوام مقبلة، حيث تحصل على 15 ألف و61 صوتًا، مقابل 612 صوتًا للمرشح موسى الموسى، وضمت قائمته “سلطان بن حسن بن سعد بن سعيد، سلمان بن أحمد بن صالح التويجري، سليمان بن ناصر جبران الهتلان، فيصل غشيان وفهد المفرج”.

وقد أعلن رئيس نادي الهلال السعودي المكلف عبدالله الجربوع، عن عرض التقرير المالي والإداري والفني لنادي الهلال عن الموسم الماضي، قبل انطلاق الانتخابات.

تعرف على رئيس نادي الهلال الجديد فهد بن نافل

فهد بن نافل، هو المدير التنفيذي الحالي لتطوير الأعمال بداخل شركة المملكة القابضة، حيث تولي المنصب منذ 2018، كما إنه عضو في اللجنة التنفيذية في “مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية” منذ 2017.

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وقد شغل العديد من المناصب الهامة في شركة المملكة القابضة، ومنها مدير تطوير الأعمال في الشركة، وكان مساعد تنفيذي أول للأمير الوليد بن طلال، كما حصل على بكالوريوس في ريادة الأعمال والدراسات الريادية عام 2010 من “جامعة ميامي” الأمريكية.