حجز تذكرتي tazkarti للحصول على بطاقة مشجع fan id وتذاكر أمم أفريقيا 2019

من خلال موقع تذكرتي tazkarti الالكتروني، الذي خصصته اللجنة القائمة على تنظيم بطولة أمم افريقيا 2019، يتم حجز تذكرتي tazkarti للحصول على بطاقة مشجع، عبر الموقع الرسمي، من أجل حجز التذاكر في الفترة ما بين الواحد والعشرين من يونيو القادم وحتى التاسع عشر من يوليو 2019، حيث كانت اللجنة المختصة بتنظيم البطولة قد أعلنت عن أسعار التذاكر من خلال هذا الموقع، واليكم كافة التفاصيل حول خطوات الحصول على بطاقة مشج، وحجز تذكرة

موقع تذكرتي tazkarti

نقدم لكم عرب عرب نيوز، الطريقة التي من خلالها يمكن أن يتم حجز التذاكر في البطولة لهذا العام،وأماكن حجز التذاكر، فمن الممكن أن يتم حجز جميع تذاكر مباريات أمم أفريقيا من خلال الوقع الرسمي لتذكرتي، حيث يقوم المستخدم بعملية تسجيل جميع البيانات الخاصة به، وذلك حتى يحصل على التذكرة، من خلال الدخول على الرابط الالكتروني السابق وضعه.

اسعار تذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019

نقدم لكم منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا لجميع الدرجات، من خلال موقع تذكرتي الذي وضع أسعار التذاكر، وقد حدد:

سعر 150 جنيه للدرجة الثالثة

بينما 400 جنيه للدرجة الثانية

على أن تكون 600 جنيه للدرجة الأولى

بينما 500 جنيه للدرجة الأولى العلوية

وألفين ونصف للمقصورة الرئيسية

وأعلنت اللجنة أن أسعار تذاكر المباريات الأخرى التي لا يشترك بها المنتخب المصري سوف تكون:

مائة جنيه للدرجة الثالثة

و 300 جنيه للدرجة الثانية

بينما 500 جنيه للدرجة الأولى

مستوى الأسعار

وعلى الرغم من اعتراض بعض من مشجعي الكرة المصرية على تلك الأسعار إلا أنها من خلال باقي الأسعار المذكورة في البطولات الأخرى على مستوى العالم، ووجدنا أن أسعار البطولة الأفريقية هي الأقل على الإطلاق، وذلك من خلال المقارنة بأسعار تذكرة بطولة كوبا في أمريكا وهي الأغلى في الأسعار، بالإضافة إلى أسعار بطولة أمم أوروبا وكأس أمم أسيا وأيضا دوري أبطال أوروبا.

خطوات الحجز على الموقع للتذاكر

نوضح أن من بداية تجهيزات البطولة، فقد تم إطلاق قناة جديدة، من هنا تردد قناة تايم سبورت على الأرضي والفضائية النايل سات، اما خطوات حجز بطاقة مشجع فهي:

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1. يتم الدخول إلى الموقع واختيار fan id، ثم يتم اختيار جنسية المشجع، وذلك سواء كان المشجع مصري أو ينتمي إلى أي من الجنسيات الأخرى.

2. يقوم المشجع بتسجيل جميع البيانات الخاصة به على الموقع من خلال إدخال الدولة التي ينتمي إليها بالإضافة إلى البريد الالكتروني الخاص به ويتم إدخال رقم الهاتف مع الانتظار لرسالة التأكيد على الهاتف المحمول

3. يتم إدخال البيانات الشخصية كالاسم بالكامل واسم الأم وفصيلة الدم والجنسية والجنس.

4. يتم إدخال الرقم القومي وصورة شخصية له

موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019 ..خطوات الحصول على بطاقة مشجع fan id