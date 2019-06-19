تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر ليلًا

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اتصل لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ليلًا، ودار بينهما حديث مطول، قدم خلاله شيخ الأزهر ثلاث وصايا غالية، بينما قدم صلاح وعدًا واحدًا إلى شيخ الأزهر.

"الخليج 365" من القاهرة: أجرى لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح اتصالًا هاتفيًا مساء أمس الثلاثاء بشيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب. وأعرب صلاح خلال اتصاله عن تقديره للإمام الأكبر شيخ الأزهر، وسعادته الغامرة بالحديث لفضيلته.

قال الأزهر في بيان له صباح اليوم الأربعاء إن "الإمام الأكبر رحّب باتصال صلاح، واصفًا إياه بـ"الابن الخلوق والقدوة المتميزة للشباب".

نصائح الطيب

وقدم شيخ الأزهر ثلاث وصايا إلى اللاعب الدولي، جاء نصها كالآتي: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير، وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء".

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أشاد شيخ الأزهر بأخلاق محمد صلاح، وتمثيله المشرف للمسلم، الذي يعيش في المجتمعات الغربية، داعيًا له بالتوفيق والحفظ والسداد.

في نهاية الاتصال، وعد "صلاح" الإمام الأكبر بالبقاء على العهد والتمسك بوصايا فضيلته، وأنه سوف يجتهد دائمًا ليكون عند حسن ظنه ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.

وجاء اتصال صلاح بشيخ الأزهر قبل نحو ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويشارك صلاح مع المنتخب المصري لكرة القدم، الذي يخوض مباراة الافتتاح، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة نظيره من زيمبابوي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي جمهورية كونغو الديمقراطية وأوغندا.



