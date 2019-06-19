ظهور صلاح.. ذا صن تختار التشكيل الأفضل في تاريخ أفريقيا بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اختارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، النجم المصري محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول، ضمن التشكيل الأفضل للاعبين الذين لعبوا من القارة الأفريقية في بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

يأتي ذلك الاختيار وفقًا لاقتراب انطلاق مسابقة كأس الأمم الأفريقية من المقرر أن تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبل على أن تستمر حتى 19 من الشهر المقبل.

وتواجد في تشكيل أفضل 11 لاعبًا النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعدما استطاع في الموسمين الماضيين أن يحرز لقب هداف الدوري مع الريدز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بروس جروبيلار (ستوك سيتي).

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خط الدفاع: كولو توريه (آرسنال - ليفربول) - لوكاس رادبي (ليدز يونايتد) - لوران (بورتسموث).

خط الوسط الدفاعي: يايا توريه (مانشستر سيتي) - مايكل إيسيان (تشيلسي).

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني (ليفربول) - أوكوشا (بولتون) - رياض محرز (ليستر سيتي - مانشستر سيتي)

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - ديديه دروجبا (تشيلسي).

جدير بالذكر أن من المقرر أن تنطلق البطولة مساء يوم الجمعة المقبل بمواجهة المنتخب المصري أمام نظيره الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى.