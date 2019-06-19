مجموعة مصر.. مدرب الكونغو: نلعب على الصدارة أو الوصافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

قال فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية، إن مواجهة الأندية المصرية لا تختلف كثيرًا عن مواجهة المنتخب، مشددًا على أن الأندية المصرية هيّ الأفضل في القارة والآن يجتمعون في فريق واحد.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الكونغولي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل بداية البطولة الأفريقية :"علينا أن نتأقلم مع درجات الحرارة في مصر من أجل تحقيق الفوز والتقدم للأمام".

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وعن طموحه مع المنتخب الكونغولي، كشف :"نريد أن نحقق شيئًا في أمم أفريقيا، يجب أن نبذل كل الجهد ولا نفكر في شيء يؤخرنا".

وأنهى :"هدفنا تحقيق أحد المركزين الأول أو الثاني".

ويتواجد المنتخب الكونغولي في المجموعة الأولى والتي تضم مصر وزيمبابوي وأوغندا، حيث من المقرر أن يفتتح الفريق الكونغولي مشواره يوم السبت المقبل بمواجهة أوغندا.