تقليل مدة الاستشفاء وسرعة العودة للملاعب.. جهاز طبي جديد للمنتخب لعلاج الإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

حرص الجهاز الطبي للمنتخب الوطني لكرة القدم على الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم المستخدم من أكبر الفرق الرياضية العالمية

وبحسب ما أكده الاتحاد المصري في بيانه فقد قدمت شركة " لايف ميديكال" جهاز " Indiba care" الذي يستخدمه أكبر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضليه و العظميه.

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‎ويعتمد الجهاز الذي قدمته الشركة للاتحاد -لأول مره في الوسط الرياضي- على تقنيه الترددات الراديوية، ‎كما يساهم وفقاً للدراسات العلمية في تقليل الألام و التهابات يساعد على تجدد الأنسجة.

الجهاز ايضًا يوفر الكثير من وقت الاستشفاء اثناء علاج إصابات الملاعب و يمكن استخدامه فور الحاجة اليه عقب الاصابة مباشرة لسهولة حمله و صغر حجمه.

وعلق محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على جهاز " Indiba care" قائلًا: "وجود هذا الجهاز يساعد علي سرعه الاستشفاء و الارتقاء بالمستوي الصحي و البدني للاعبين وتأهيل اللاعبين للعوده للملاعب ومن ثم المساهمة في الارتقاء بمستوى المنتخب الوطني".