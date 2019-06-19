حارس أوغندا: الحضري لم يكتب التاريخ لأنه الأفضل فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني

قال الحارس الدولي الأوغندي، دينيس أونيانجو، إن الحارس المصري عصام الحضري كتب التاريخ رفقة الفراعنة لأنه كان الأفضل كما أن تشكيلة وقائمة المنتخب ساعدته طوال هذه الفترة.

ويتأهب المنتخب الأوغندي لتدشين مشاركته في النسخة الجارية من بطولة الأمم الإفريقية بمواجهة الكونغو الديموقراطية يوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

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وأضاف أونيانجو من خلال المؤتمر الصحفي والذي جرى اليوم الأربعاء في ستاد القاهرة : "عصام الحضري كتب التاريخ مع المنتخب المصري ليس فقط لأنه حارس جيد، لا يُمكن لأحد أن يغفل دور المنتخب المصري معه."

وأكمل: "كرة القدم لعبة جماعية، ولا يمكن للاعب أن يصنع التاريخ فيها بدون مشاركة رفاقه، الحضري كتب التاريخ لأنه كان يملك فريقًا قويًا، قائمة المنتخب طوال فترة تواجد الحضري دائمًا ما كانت تساعده لكتابة التاريخ."

واختتم حارس صنداونز تصريحاته بالتأكيد على أن ورفاقه جاهزون لخوض غمار البطولة.