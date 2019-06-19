أجيري يتحدث عن.. صلاح "المثالي".. حارس الفراعنة والصعوبات التي واجهها في معسكر الإعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تحدث المكسيكي خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن استعدادات الفراعنة لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب التطرق للحديث عن المواجهة الأولى أمام زيمبابوي في المباراة الافتتاحية.

وتنطلق منافسات بطولة كان 2019 يوم الجمعة المقبل في مصر، ويستضيف المنتخب المصري نظيره الزيمبابوي في المباراة الافتتاحية.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال أجيري: "بدأنا معسكر الاعداد في السادس من يونيو الجاري، ليس لدينا أي مشكلة، لقد وصلنا لمرحلة جيدة جدا".

وأضاف: "منتخب زيمبابوي يستحق التواجد في البطولة، هو منتخب قوي، المباراة ستكون هامة لأنها الأولى في البطولة وهذا يحملنا مسئولية وليس ضغط للعب بأسلوبنا المعتاد".

وتابع: "نحترم منتخب زيمبابوي، وسنلعب بالشكل المطلوب من أجل الفوز".

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وبسؤاله عن صعوبة باقي مواجهات المجموعة قال: "لا نفكر إلا في زيمبابوي، الأربعة منتخبات جميعهم سيسعون للفوز والتأهل وهذا مفيد للجميع".

وواصل: "الوصول لهذه المرحلة شيء إيجابي لمنتخب مصر، محمد صلاح مثل باقي اللاعبين وفرصه متساوية مع الجميع وهو أيضا لاعب مثالي".

وعن حارس مرمى المنتخب في البطولة قال: "أعرف من هو الحارس ولكن لن أفصح عن اسمه في الوقت الحالي".

وواصل: "أصعب شيء في إعداد المنتخب المصري كان هو عدم انتهاء الدوري وهذا وضع ضغوط على اللاعبين وانضموا للمعسكر في وقت ضيق للغاية".

وأكمل: "النقطة الوحيدة التي لم تكن في صالحنا هو تأخر إنهاء البطولة، إلى جانب تأخر انضمام بعض اللاعبين مثل صلاح، لكن بعيدا عن هذا الاتحاد المصري كان داعما كبيرا لنا".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الأولى رفقة كل من أوغندا، الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.