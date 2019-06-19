المحمدي: صلاح من أفضل 3 لاعبين بالعالم.. ونعد الجماهير باللقب الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

قال أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري لكرة القدم، إن زميله ونجم الفراعنة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يعدُ من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، لافتًا إلى أن وجود صلاح في المنتخب أمر إيجابي للجميع.

لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، أضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"نعود إلى اللعب على استاد القاهرة وهذا حافز وسبق لنا الفوز بالبطولة في ثلاث نسخ متتالية، والنسخة الماضية حققنا الوصافة".

وتابع: "نسخة 2008 كانت الأصعب من وجهة نظري إلا أننا تمكنا في النهاية بتحقيق اللقب، والجيل الحالي يمتلك عناصر محترفة أكثر عن الجيل السابق لكن الهدف واحد للجيلين وهو الفوز".

وأكمل المحمدي تصريحاته :"بدأنا معسكر المنتخب في برج العرب، ولعبنا مباراتين وديتين والمدير الفني تعرف على جميع اللاعبين فنيًا وبدنيًا".

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ووجه المحمدي رسالة لجماهير المنتخب المصري في نهاية تصريحاته: "نعدكم بأن تكون البطولة من نصيبنا".

وخاض المنتخب المصري مباراتين وديتين أمام كلاً من تنزانيا وغينيا حيث استطاع منتخب الفراعنة أن يحقق الفوز بواقع (1-0)، (3-1) على الترتيب.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة الأفريقية مساء الجمعة المقبل عندما يلاقي المنتخب الزيمبابوي على ملعب القاهرة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتواجد على رأس المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.