ديسابر: هدفي الوصول لأبعد نقطة في كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف المدرب الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي، عن رغبته في قيادة منتخبه للوصول لأبعد مشوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأوغندي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"رغم نقص خبراتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية إلا أن هدفي قيادة المنتخب للوصول لأبعد مدى".

وتابع :"خوضنا العديد من الوديات خلال الفترة الماضية وكان من أبرزهم مباراة كوت ديفوار، اللعب أمام المنتخبات الكبيرة مهمة جدًا للاستفادة من كبار المنتخبات الأفريقية".

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وعن اختياره لدولة الإمارات لإقامة معسكر بلاده، قال :"الأجواء في الإمارات تشبه مصر من حيث عامل المناخ ولهذا قررت إقامة المعسكر هناك للتعود على مناخ مصر".

وكان المنتخب الأوغندي اختتم مبارياته الودية بالفوز على نظيره الإيفواري بهدف دون رد يوم السبت الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الأوغندي مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة نظيره الكونغولي الديموقراطي يوم السبت المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب الأوغندي يتواجد في المجموعة الأولى رفقة منتخبات مصر وزيمبابوي وأخيرًا الكونغو للديموقراطية.