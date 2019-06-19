أجيري: مباراة زيمبابوي ليست سهلة فهو منتخب كبير

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، أن مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي لن تكون سهلة كما يروج البعض، لافتا الى أن منتخب زيمبابوي من الفرق التي تستحق التواجد في أمم أفريقيا أكبربطولة في القارة.
وقال أجيري في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، إن الجهاز الفني تابع مستواهم من فترة ونعلم جيدا أنه فريق قوي، نظرا لأهمية مباراة الافتتاح والتي تزيد من أهمية
ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في مباراة الافتتاح مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، قبل مواجهة الكونغو، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أوغندا.
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