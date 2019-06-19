رياضة | منتخب مصر يتسبب في أول حالة استبدال "لاعب" بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يتسبب في أول حالة استبدال "لاعب" بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت مجموعة الاسكندرية أول حالة استبدال لاعب بسبب تعرضه للإصابة فى مباراة منتخب غينيا الودية الأخيرة أمام منتخب مصر والتى انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة اهداف مقابل هدف استعدادا لنهائيات كأس الامم الإفريقية. وقرر منتخب غينيا استبدال اللاعب بايساما سانكوه ظهير أيمن فريق كاين الفرنسي باللاعب الحسن بانجورا لإصابة الأول مباراة مصر الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-1. Advertisements بايساما سانكوه لاعب دولي بالمنتخب الغيني منذ عام ٢٠١٣ وشارك في ٩ مباريات دولية مع بلاده.

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