رياضة | الإسماعيلي يطلب التعاقد مع ثلاثي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يطلب التعاقد مع ثلاثي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الإسماعيلي في خط المفاوضات مع إدارة الزمالك للحصول على خدمات الثلاثي أيمن حفني وبهاء مجدي وأحمد مدبولي خلال الموسم المقبل.

ولم يحسم مسئولو الأبيض مصير اللاعبين حتى الآن وتركوا الأمر للجهاز الفني للفريق وأن كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يميل للإبقاء على أيمن حفني ويرفض رحيله في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم رحيل أحمد مدبولي بسبب استبعاده من المشاركة طوال الموسم وعدم تواجده مع الفريق.

وكان مرتضى منصور قد دخل في خلافات قوية مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق خلال الفترة الماضية على خلفية استبعاد أيمن حفني من المشاركة وعدم حصوله على فرصته.

وينوي خالد جلال المدير الفني للزمالك منح الفرصة لحفني بعد إستئناف بطولة الدوري والاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية للفريق بعد فترة طويلة من الغياب.