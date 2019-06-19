رياضة | جريزمان ونيمار يعاقبان برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان ونيمار يعاقبان برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول تعاقد برشلونة مع نيمار مهاجم باريس سان جيرمان وانطوان جريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن برشلونة قد يواجه عقوبة قوية حال التعاقد مع الثنائي جريزمان ونيمار هذا الصيف دفعة واحدة.

واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سوف يكسر قوانين الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، الذي يضع حدا للرواتب 70% من ميزانية النادي، والبارسا حاليا لديه رواتب بنسبة 62% من ميزانيته، لذلك يجب التخلي عن بعض الاسماء المهمة لتفادي الوقوع في فخ عقوبة الاتحاد الاوروبي بحرمانه من التعاقدات في المواسم القادمة.