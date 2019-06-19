رياضة | برشلونة يطرد لاعبان لإعادة نيمار للكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يطرد لاعبان لإعادة نيمار للكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة جهز خطة جديدة للتعاقد مع نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف الجاري.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن برشلونة يفكر في التضحية بالثنائي كوتينيو وديمبيلي في نظير التعاقد مع نيمار بالصيف الحالي.

واضافت الصحيفة، أن كوتينهو وديمبيلي يمكنهما لعب دورا حاسما في عملية محتملة لعودة نيمار إلى كامب نو، فهناك تفكير بخروج الثنائي لنادي باريس سان جيرمان نظير الحصول على خدمات نيمار.