رياضة | "تذكرتي" تعلن موعد حجز تذاكر الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تذكرتي" تعلن موعد حجز تذاكر الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتقدم شركة tazkarti "تذكرتي" بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التى أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر ، إيمانا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطنى لكرة القدم فى البطولة المقامة على أرضه ومساهمة فى إنجاح هذا العرس الرياضى الكبير

وتعلن شركة tazkarti "تذكرتي" أن الإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية على حجز تذاكر المباريات أتى بنتائج فاقت جميع التوقعات ، إذ نفدت بالفعل جميع التذاكر الخاصة بالمباريات الثلاث الأولى المقامة فى الدور التمهيدى للبطولة.

وإذ تجدد شركة tazkarti "تذكرتي" شكرها وتقديرها الكبيرين للجماهير المصرية التى تساند المنتخب الوطنى وجهود الدولة المصرية فى إنجاح تلك البطولة العالمية ، فإنها تعلن عن طرح التذاكر الخاصة بالأدوار التالية من البطولة ، وهى دور الـ16 ودور الثمانية ونصف النهائى والمباراة النهائية الخميس المقبل.

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وتتعهد شركة tazkarti "تذكرتي" ببذل أقصى جهد لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة لتسهيل عملية حجز تذاكر الأدوار التالية بالبطولة والحصول على بطاقة المشجع FAN ID من خلال موقعها الإلكترونى

كما تؤكد شركة tazkarti "تذكرتي"، أن نظام حجز التذاكر المعتمد يراعى الشفافية وتكافؤ الفرص فى الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهي "أسبقية الحجز".