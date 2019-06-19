رياضة | ميندي يجتاز الفحص الطبي مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميندي يجتاز الفحص الطبي مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتاز فيرلاند ميندي، لاعب ريال مدريد الإسباني، الفحوصات الطبية في النادي الملكي اليوم الأربعاء تمهيدا لانتقاله لصفوف البلانكوس.

وقال الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد إن ميندي اجتاز اليوم الفحص الطبي في النادي الملكي قبل تقديمه رسمي لجماهير ملعب سانتياجو برنابيو في الواحدة ظهرا.

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وسيوقع ميندي على عقود انتقاله لريال مدريد بصورة رسمية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية قبل الظهور في ملعب سانتياجو برنابيو أمام جماهير الملكي.

وكان ميندي انضم لصفوف ريال مدريد من ليون الفرنسي مقابل 48 مليون يورو بجانب 5 ملايين يورو بعقد لمدة 6 سنوات.

ويعد ميندي هو اللاعب الرابع الذي يقدمه ريال مدريد لجماهيره بعد الثلاثي لوكا يوفيتش وإيدين هازارد ورودريجو جوس.