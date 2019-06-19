رياضة | اليوم.. منتخب موريتانيا يصل القاهرة للمشاركة في بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. منتخب موريتانيا يصل القاهرة للمشاركة في بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم، مساء اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، للمشاركة في فعاليات بطولة الأمم الإفريقية.

تستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب موريتانيا في المجموعة الخامسة والتي تضم كلًا من " تونس، ومالي، وأنجولا" وتلعب مبارياتها على ملعب السويس.