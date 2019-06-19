رياضة | المحمدي: نعد جماهير مصر بالتتويج بلقب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحمدي: نعد جماهير مصر بالتتويج بلقب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد المحمدي قائد منتحب مصر إن الحالة المعنوية في معسكر الفراعنة عالية جدا، وذلك قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019, واعدا الجماهير بأن يكون لقب البطولة من نصيب منتخب مصر.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة زيمبابوي :" الحالة في المعسكر عالية ومستعدون للبطولة نعد الجماهير المصرية بأن تكون البطولة من نصيبنا".

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وتابع ": بدأنا معسكر برج العرب ولعبنا مباراتين وديتين تعرف خلالها أجيري من القوة البدنية والفنية للاعبين".

وواصل "جميع كل اللاعبون يقدرون مدي أهمية اقامة إلبطولة في أرضنا وسعداء بالعودة من جديد إلى ستاد القاهرة أفضل ملاعب القارة".

وأتم حديثه "حققنا البطولة 3 مرات وصلنا إلى النهائي في البطولة الماضية، ولم يحالفنا الحظ خلالها".