رياضة | أجيري: مباراة الافتتاح صعبة.. وصلاح مثل باقي اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري: مباراة الافتتاح صعبة.. وصلاح مثل باقي اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على أهمية مباراة الافتتاح للفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2019 أمام منتخب زيمبابوي بعد غد الجمعة على ستاد القاهرة.

وأضاف أجيري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" مباراة زيمبابوي مهمة بالنسبة لنا، يضع علينا مسئولية لكون المباراة افتتاحية في البطولة التى ستقام في مصر".

وتابع "نحترم زيمبابوي جيدا وسنعمل كل ما علينا في المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

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وواصل " منتخب زيمبابوي يستحق التواجد في بطولة كأس الأمم ونعلم مستواه من خلال متابعتنا له في الفترة الماضية".

وزاد " تفكيرنا الحالي في مباراتنا أمام زيمبابوي فقط، وأعتقد الوصول إلى المركز الحالي شئ إيجابي للمنتخب المصري".

وأشار " محمد صلاح في المنتخب مثله مثل باقي اللاعبين ولديه الفرص مثل زملائه".

وأتم ": الحديث عن كرة القدم أمر مهم، ونسعى لتوصيل فرحة للشعب المصري".